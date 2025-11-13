Секс-игрушки пожертвовали центру помощи многодетным семьям в Тюмени

Две секс-игрушки пожертвовали тюменскому центру помощи многодетным семьям «Радость». «Благодетели» утверждают, что они новые, сообщает URA.RU .

«Передали нам в центр вот такие „взрослые игрушки“. Еще приложили записку. Там отмечено, что они новые. Сказали, мол, муж подруги в секс-шопе работает. Лежали без дела, решили пристроить», — рассказали в руководстве организации.

В центре отметили, что примерно раз в год тюменцы присылают им игрушки для взрослых. Например, среди подобных пожертвований была и открывашка в форме пениса. Сотрудники центра используют ее на волонтерской кухне.

Подобные пожертвования «Радость» передает нуждающимся семьям наравне с другими вещами и бытовой техникой. Но смешные предметы остаются в центре.

