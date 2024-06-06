«Сегодня 9-й день»: семья Заворотнюк выступила с заявлением после смерти актрисы

Члены семьи актрисы Анастасии Заворотнюк написали пост в Instagram* на девятый день после смерти артистки. Близкие поблагодарили аудиторию за поддержку, сообщает Газета.ru .

Семья Заворотнюк отметила, что была удивлена, когда российскую актрису начали поддерживать поклонники со всего мира. Близкие также рассказали, что в Россию приезжала девушка из Папуа-Новой Гвинеи, которая привезла Заворотнюк «чудодейственный фрукт», поднимающий иммунитет при раке.

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил», — говорится в публикации.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. Звезда «Моей прекрасной няни» несколько лет боролась с опухолью головного мозга.

* - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена