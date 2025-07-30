«Съе****** куролесить на дачу, н****»: Вован с Камчатки стал героем соцсетей

Житель камчатского города Вилючинск Вован записал эмоциональное видео и показал последствия землетрясения на полуострове. На кадрах мужчина с матом объясняет, почему его городу не грозит цунами и куда следует поехать жителям, чтобы переждать разгул стихии, сообщает SHOT .

Владимир снимал затопления из-за подземных толчков и интересовался у зрителей, есть ли у кого-нибудь дача, чтобы там «покуролесить» во время землетрясения.

«У кого есть дача, короче? Поехали к кому-нибудь на дачу, там куролесить, н****. Короче, это х**** нездоровая, сейчас, по тихой, по тихой… В 11 сейчас е***** серьезно, надо из дома съе******. К 11 вечера, бл***, идите на дачу, у кого есть дача», — говорил оператор.

Также мужчина выражал уверенность, что «до нас цунами не дойдет» — он показал группу скал Три Брата, заверив, что они спасут город от стихии. По легенде, эти столбообразные скалы были тремя братьями, которые защитили бухту от большой волны из океана.

«До нас цунами не дойдет. Все будет ах*****! Подарите мне футболку!» — резюмировал мужчина.

В комментариях к видео пользователи восхищались тем, что Вован сохраняет позитив даже во время сильнейшего с 1952 года землетрясения на Камчатке. Камчадала начали называть «добряком» и просить его адрес, чтобы отправить футболку, про которую говорил мужчина.

Ночью 30 июля на Камчатке и Сахалине произошли землетрясения. Магнитуда подземных толчков в Камчатском крае по разным оценкам достигла 8,7, заявляли в РАН. На полуострове объявляли угрозу цунами. В результате землетрясения есть пострадавшие.