SCMP: Китай научился глушить спутниковый интернет с помощью дронов

Китайские ученые провели эксперимент по подавлению спутникового интернета. Они пришли к выводу, что для этого понадобятся тысячи дронов-глушилок, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Специалисты смоделировали ситуацию, при которой китайским военным нужно лишить своего противника спутниковой связи Starlink на территории, сопоставимой с Тайванем. Ученым удалось решить задачу, но только при использовании большого количества дронов-глушилок.

По данным экспертов, Starlink и другие спутниковые сети трудно заблокировать из-за постоянно меняющейся карты покрытия. Чтобы работа системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) была эффективной, надо использовать до 2 тыс. БПЛА.

Чтобы заглушить спутниковый интернет, в небо придется поднять сотни глушилок. Это поможет создать над территорией противника электромагнитный щит.

Ученые отмечают, что в идеальных условиях можно применить 935 скоординированных глушилок. Но если оборудование дешевое, то понадобится до 2 тыс. дронов.

