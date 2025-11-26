Держат по 13 часов и забирают вещи: Китай усилил досмотр россиян на границе

Китай стал активнее досматривать российских граждан на границе. Причина такого внимания — введение безвизового режима и большой наплыв туристов, сообщает Baza .

У некоторых граждан изымают часть лекарств и покупок. Сложная обстановка фиксируется в туристических городах — Харбин, Хуньчунь, Хайнань и Суйфэньхэ. Из-за тщательного контроля время прохождения границы увеличилось с 2 до 2,5 часов.

Российский турагент Зульфия пожаловалась на беспрецедентный контроль во время перелета с Хайнаня в Пекин. Пограничников смутило большое количество жизненно-важных лекарств, при этом ее заставили вскрывать каждую баночку. Зульфия призналась, что с таким контролем сталкивается впервые.

С похожей ситуацией столкнулась российская туристка на погранпереходе Суйфэньхэ. Женщину проверяла 13 часов, при этом не давали ни еды, ни воды. По словам россиянки, у нее изъяли вещей на сумму 300 тыс. рублей.

Согласно закону, при выезде из Китая должны быть задекларированы предметы стоимостью более 55 тыс. рублей, а также китайские лекарственные препараты дороже 3000 рублей. При въезде и выезде можно провозить до 220 тыс. рублей.

После того как Китай официально отменил визовый режим для граждан России, количество бронирований туров резко возросло, увеличившись почти втрое. После некоторой стабилизации сопоставление периодов до и после введения безвизового режима показало увеличение в 2,7 раза.

