Щупал в автобусе: уроженец Средней Азии пытался поцеловать школьницу в Подмосковье

В городском округе Фрязино задержали мигранта, который трогал в автобусе и преследовал несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением, что неизвестный совершил противоправные действия в отношении ее дочери 2009 года рождения. Предварительно, в автобусе мужчина трогал школьницу за разные части тела и пытался ее поцеловать. Кроме того, он несколько дней преследовал несовершеннолетнюю с целью познакомиться.

Правоохранители установили личность подозреваемого и доставили его в ОВД. Задержанным оказался гражданин одной из республик Средней Азии 2003 года рождения. Выяснилось, что молодой человек находился на территории РФ незаконно.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

