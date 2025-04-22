Счетная палата предъявила претензии «Почте России» за задержку пенсий

Аудит «Почты России» за период с 2020 по начало 2025 года показал, что компания систематически нарушала установленные Социальным фондом сроки доставки пенсий. Хотя количество таких случаев невелико (например, в 2024 году было зафиксировано 52 задержки на 1-2 дня), по закону «Почта России» обязана доставлять пенсию не позднее следующего дня после получения средств от Соцфонда. По мнению контрольного органа, задержки выплат происходят из-за возможности получения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств.

В связи с этим Счетная палата предлагает правительству поручить Минтруду и Соцфонду разработать законодательные изменения, предусматривающие денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пенсий и пособий. В настоящее время пенсионное законодательство, в отличие от трудового, не содержит положений о такой компенсации. Согласно отчету Счетной палаты, введение механизма компенсации за задержку выплат будет стимулировать «Почту России» к более ответственному соблюдению сроков доставки пенсий и пособий, учитывая факты нарушений, зафиксированные в период с 2021 по 2024 год.

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Андрей Гиринский отметил, что задержки в доставке пенсий часто связаны с техническими проблемами. Однако он считает необходимым обеспечить защиту прав пенсионеров. Эксперт предположил, что размер компенсации может быть определен различными способами, в том числе в виде процента от ежемесячной выплаты. По его мнению, компенсация может быть установлена как общими правилами обслуживания, так и индивидуальными параметрами для конкретного клиента. Гиринский допустил также возможность обращения в суд в случае возникновения спорных ситуаций.