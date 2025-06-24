Щелковских долголетов научили танцевать и сортировать отходы
Фото - © Активное долголетие г.о. Щёлково
Программа «Активное долголетие» в городском округе Щелково предлагает бесплатные занятия для жителей старшего возраста на любой вкус, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Так, 23-го июня на базе Универсального спортивного комплекса городского округа Щелково «Подмосковье» прошёл мастер-класс по танцам от инструктора Елены Ванчиковой. Занятия позволили участникам проекта не только научиться чему-то новому, но и поддержать физическую активность, а также обеспечить социализацию.
Ранее для участников проекта прошёл «Экологический час». Эколог регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия» Тамара Матвийчук рассказала, какие отходы перерабатываются и каким образом это происходит; что не подлежит переработке, как правильно утилизировать опасные отходы.
Ежедневно для щелковских долголетов проводятся разнообразные занятия: экскурсии, йога, бильярд, настольный теннис и другие активности.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.