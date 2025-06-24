Щелковских долголетов научили танцевать и сортировать отходы

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Программа «Активное долголетие» в городском округе Щелково предлагает бесплатные занятия для жителей старшего возраста на любой вкус, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 23-го июня на базе Универсального спортивного комплекса городского округа Щелково «Подмосковье» прошёл мастер-класс по танцам от инструктора Елены Ванчиковой. Занятия позволили участникам проекта не только научиться чему-то новому, но и поддержать физическую активность, а также обеспечить социализацию.

Ранее для участников проекта прошёл «Экологический час». Эколог регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия» Тамара Матвийчук рассказала, какие отходы перерабатываются и каким образом это происходит; что не подлежит переработке, как правильно утилизировать опасные отходы.

Ежедневно для щелковских долголетов проводятся разнообразные занятия: экскурсии, йога, бильярд, настольный теннис и другие активности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.