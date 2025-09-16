СБУ объявила в розыск главу ЦИК РФ Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову. Ее имя появилось в базе украинского МВД, сообщает ТАСС .

Оказалось, что Памфилова в розыске с прошлого года. Ей предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также еще с 2018 года она находится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Базы с именами объявленных в розыск российских политиков, деятелей культуры и бизнесменов постоянно пополняются. В том числе туда попадают несовершеннолетние и пенсионеры.

Недавно еще четверо российских детей в возрасте 6, 8 и 12 лет были внесены в базу «Миротворца»*. Родители с детьми в разное время въезжали в ДНР и ЛНР. Создатели сайта расценили это как нарушение территориальной целостности Украины.

* Сайт признан экстремистским на территории России.