Еще четверых российских детей внесли в базу украинского «Миротворца»*

Еще четверо российских детей в возрасте 6, 8 и 12 лет внесены в базу скандального экстремистского сайта «Миротворец»*. Создатели украинского ресурса регулярно добавляют в базу малолетних детей, подростков и пенсионеров, сообщает ТАСС .

Родители с детьми в разное время въезжали в ДНР и ЛНР. Создатели сайта расценили это как нарушение территориальной целостности Украины.

Ранее в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*, который создан на Украине, включили шестилетнего ребенка из РФ. На сайте появились личные данные девочки, родившейся в 2019 году, за якобы сознательное нарушение госграницы Украины.

* Сайт признан экстремистским на территории России.

