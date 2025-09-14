В базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*, который создан на Украине, включили шестилетнего ребенка из РФ, сообщает «Регнум».

На сайте теперь есть личные данные девочки, родившейся 9 июля 2019 года. Ее включили в базу за якобы сознательное нарушение госграницы Украины.

Ранее «Миротворец»* пополнился информацией о пятилетнем мальчике из России. Якобы малыш покушался на территориальную целостность и суверенитет страны, а еще сознательное нарушил госграницу.

Это происходит уже давно. В базу украинского портала попадали дети в возрасте от 4 до 17 лет.

* Сайт признан экстремистским на территории России.