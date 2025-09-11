5-летнего российского ребенка внесли в базу «Миротворца»*

В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» был внесен пятилетний ребенок из РФ якобы за покушение на территориальную целостность и суверенитет страны и сознательное нарушение госграницы, сообщает ТАСС .

Личные данные малыша, родившегося в мае 2020 года, внесли в базу 11 сентября.

По аналогичным «обвинениям» в базу внесли несколько 11-летних детей.

Подобные данные детей на «Миротворце»* публикуют не в первый раз. Ранее в базу попадали дети в возрасте от 4 до 17 лет.

Этот скандальный сайт появился в 2014 году. Он направлен на выявление личностей и размещение персональных данных всех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. За последние годы в него были включены журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или просто негативно воспринимающиеся авторами проекта.

*Ресурс признан экстремистским на территории РФ.