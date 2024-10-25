В Можайском округе собрали 15 тыс т зерновых

Производством сельскохозяйственной продукции в текущем году занимались 9 подмосковных предприятий разных форм собственности и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств. Этим летом Можайский округ стал лидером по вводу в оборот сельскохозяйственных земель — 1816 га, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фермерское хозяйство Калининых, расположенное в деревне Павлищево, является семейным предприятием. На общей посевной площади 11 га они выращивают картофель и морковь. В работе принимают участие все, однако в период сбора урожая приходится привлекать сезонных рабочих для помощи на складе. Уборка овощей включает в себя множество этапов, таких как сортировка, удаление грязи и земли с корнеплодов, а также их подготовка к хранению.

«1,5 гектара моркови мы уже убрали, и осталось еще ровно столько же. Урожайность в этом году относительно хорошая. Погода в последнее время немного подводит, в нашем округе уже были заморозки. Картофеля всего вышло порядка 300 т, также из этого мы заложили себе семенной материал», — прокомментировал глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Калинин.

Хочется отметить, что семья Калининых также занимается благотворительностью, например, в этом году они отдали 1 тонну картофеля для малообеспеченных и многодетных семей нашего округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.