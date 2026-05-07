Сбой в системе GPS: петербуржцев массово «отправляют» на остров

Петербуржцы заявляют в соцсетях о сбое в работе GPS-навигации

Жители Петербурга жалуются в соцсетях на сбой в работе GPS-навигации, из-за чего люди, согласно онлайн-картам, массово «оказываются» то на острове, то в Ладожском озере.

Одна из жительниц Северной столицы рассказала, что навигационные приложения внезапно зажили своей жизнью. Ночью девушка зашла посмотреть маршрут на завтра, а карты показали, что она якобы находится на острове — ее туда «отправил» GPS.

Причем девушка оказалась там не одна. Карты показывали, что на острове вместе с ней якобы есть еще несколько петербуржцев.

Подписчики в комментариях тоже отметили, что онлайн-карты неверно определяют их местоположение.

«Я уже неделю в Ладожском озере купаюсь», «Я тоже по дну Ладожского озера со скоростью 70 км/час на велосипеде езжу», «До этого все тусовались в аэропорту», «Я тоже променяла леса Мурино на маленький остров», — написали они.

Ранее в Санкт-Петербурге, Москве и ряде других городов наблюдались перебои со связью. У пользователей не работал мобильный интернет, не приходили СМС-сообщения.

Между тем москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета до 9 мая включительно. Мера вводится в целях безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.