В Москве в четверг могут снова отключить мобильный интернет

Уведомления об этом поступили пользователям Т2 и «Ростелекома». В тексте сказано, что временные ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности.

«Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей», — говорится в сообщении T2, которое пришлось пользователям в среду.

В «Ростелекоме» также отметили, что ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы. Там добавили, что они продлятся до 9 мая включительно.

Ранее «большая четверка» операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Московском регионе с 5 по 9 мая.

Во вторник перебои со связью наблюдались не только в Москве и области, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов. У пользователей не работал мобильный интернет, не приходили СМС-сообщения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.