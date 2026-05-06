В Москве в четверг могут снова отключить мобильный интернет
Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.
Уведомления об этом поступили пользователям Т2 и «Ростелекома». В тексте сказано, что временные ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности.
«Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей», — говорится в сообщении T2, которое пришлось пользователям в среду.
В «Ростелекоме» также отметили, что ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы. Там добавили, что они продлятся до 9 мая включительно.
Ранее «большая четверка» операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и СМС в Московском регионе с 5 по 9 мая.
Во вторник перебои со связью наблюдались не только в Москве и области, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов. У пользователей не работал мобильный интернет, не приходили СМС-сообщения.
