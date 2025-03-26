Сбой СБП демонстрирует, что монополия на сервисы недопустима

Атака на систему быстрых платежей (СБП), сделавшая недоступными переводы в ней, совсем не рядовая ситуация, которая, конечно, будет устранена силами IТ-специалистов в ближайшее время — будь это DDoS или другой вид хакерской атаки, заявил РИАМО руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

По его мнению, проблема тут в другом — в наличии единых государственных сервисов, на которых завязана работа целых индустрий.

«Со сломанным СБП вы не можете отправить деньги. При этом в каком именно банке вы держите деньги абсолютно не принципиально. В этом смысле идея завязать и другие ресурсы на авторизацию на тех же „Госуслугах“ тоже уже кажется не очень хорошей идеей, потому что вновь появляется единая точка отказа», — комментирует эксперт.

Никакого волшебного способа защитить общедоступный сервис на 100% не существует, поэтому монополия недопустима, уверен Полунин.