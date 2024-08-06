Сбой произошел в работе онлайн-сервисов Райффайзен Банка

Пользователи отметили сбой сервиса, мобильного приложения, личного кабинета и общий сбой. Они уточнили, что в онлайн-банк невозможно зайти, а приложение не открывается.

Жалобы в основном поступают из Тверской области, Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Ивановской областей. Всего проблемы с доступом к сервису наблюдаются в 18 городах.

5 августа пользователи массово жаловались на сбой в работе маркетплейса Ozon. Они отметили проблемы в работе сайта, личного кабинета и приложения.