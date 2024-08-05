В работе российского маркетплейса Ozon произошел сбой

сегодня в 19:52

В понедельник пользователи массово жалуются на сбой в работе отечественного маркетплейса Ozon, сообщается на сайте Downdetector .

О проблемах в работе платформы сообщили пользователи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Республик Саха (Якутия) и Башкортостан, а также Приморского края.

Набольшее количество жалоб поступило на работу сайта (37%), личного кабинета (34%), сбой мобильного приложения (12%) и сбой сервиса (1%).

Ранее пользователи сообщали о сбое, который произошел в работе мобильного приложения Совкомбанка.