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В работе российского маркетплейса Ozon произошел сбой

Общество

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

В понедельник пользователи массово жалуются на сбой в работе отечественного маркетплейса Ozon, сообщается на сайте Downdetector.

О проблемах в работе платформы сообщили пользователи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Республик Саха (Якутия) и Башкортостан, а также Приморского края.

Набольшее количество жалоб поступило на работу сайта (37%), личного кабинета (34%), сбой мобильного приложения (12%) и сбой сервиса (1%).

Ранее пользователи сообщали о сбое, который произошел в работе мобильного приложения Совкомбанка.