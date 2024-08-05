Сбой произошел в работе мобильного приложения Совкомбанка

В понедельник днем, 5 августа, пользователи массово жалуются на сбой в работе мобильного приложения Совкомбанка, сообщается на сайте Downdetector .

О проблемах в работе онлайн-банка сообщили пользователи из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Нижегородской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.

Набольшее количество жалоб поступило на работу мобильного приложения (51%), личного кабинета (30%), общий сбой (8%) и сбой сервиса (4%).

Ранее пользователи провайдера «Ростелеком» массово пожаловались на работу домашнего интернета и телевидения.