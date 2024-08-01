Пользователи «Ростелекома» массово пожаловались на работу домашнего интернета

В четверг пользователи «Ростелекома» по всей стране пожаловались на сбой в работе домашнего интернета от провайдера, следует из данных Downdetector.su .

Чаще всего проблему описывают так: очень долго загружаются страницы, не прогружаются изображения, не воспроизводятся видео, даже короткие. Интернет «тупит» как при подключении к нему через ПК, так и со смартфонов.

Кроме того, не открывается и приложение «Ростелекома». При попытке входа всплывает надпись «Ошибка сервера». Еще у некоторых пользователей не открывается сайт интернет-провайдера.

Кто-то также пожаловался на отсутствие доступа к телевидению от «Ростелекома». У некоторых не работают СИМ-карты.

Первые сообщения о сбое начали появляться минувшей ночью. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областей, Ростова-на-Дону.

С чем связаны проблемы в работе домашнего интернета — неизвестно.

Ранее по всей России случился крупный сбой в работе YouTube.