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Сбой произошел в работе мобильных операторов T2 и «Билайн»

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе мобильных операторов T2 (бывший Tele2) и «Билайн», следует из данных на сайте Downdetector.su .

Россияне сообщают, что у них не работает интернет. У некоторых пользователей пропала мобильная связь.

На сбой в работе T2 больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Новосибирской областей.

«Билайн» плохо работает у жителей Республики Татарстан, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Бурятия. На сбой в работе мобильного оператора жалобы приходят даже из Германии.

Официальных комментариев о том, почему возникли трудности в работе T2 и «Билайн», на данный момент нет.

Ранее масштабный сбой произошел в работе сервиса Steam. Геймеры пожаловались на недоступность сайта и проблемы в работе мобильного приложения.