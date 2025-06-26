В Steam зафиксирован масштабный сбой
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В работе игрового сервиса Steam произошел масштабный сбой на фоне начала большой летней распродажи игр. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Российские пользователи массово жалуются на перебои в работе магазина игр вечером в четверг. Ежегодная летняя распродажа Steam стартовала 26 июня в 20:00 по московскому времени.
На текущий момент зафиксировано свыше 800 жалоб. Больше всего недовольных пользователей оказалось в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской и Нижегородской областях.
Геймеры жалуются на недоступность сайта и проблемы в работе мобильного приложения. Также Steam не загружает корзину покупок и список желаемого.
Steam от компании Valve является крупнейшим сервисом в мире, предоставляющим возможность покупки и хранения компьютерных игр и программ. Кроме того, он позволяет общаться с другими пользователями, делиться контентом и отслеживать свой игровой прогресс.