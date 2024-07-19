Сбои произошли в работе мобильного банка Россельхозбанка

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Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного банка Россельхозбанка, сообщает Downdetector.su.

Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области.

Пользователи жалуются на сбои в мобильном приложении, личном кабинете, общие сбои и сбои в системе.

Ранее клиенты Т-Банка («Тинькофф») массово пожаловались в Сети, что не могут совершить перевод другим людям или оплатить товар.