Клиенты Т-Банка сообщили о сбое в работе приложения

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Downdetector: сбой в Т-Банке не позволяет клиентам совершать переводы

Клиенты Т-Банка («Тинькофф») массово жалуются в Сети, что не могут совершить перевод другим людям или оплатить товар, об этом говорится на сайте Downdetector.su .

Жалобы о проблемах в работе приложения банка начали поступать в первой половине дня 19 июля. Основная масса сообщений о проблемах приходится на Москву и Московскую область — 35% сообщений о сбоях.

На втором месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область. Оттуда поступило 14% жалоб. Сбои наблюдаются при попытке проведения оплаты или перевода.

Ранее сообщалось, что 19 июля произошел массовый сбой в работе Windows. Из-за этого часть мировых аэропортов парализовало, рейсы отменяли или задерживали.