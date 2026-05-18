Сбежавшие из детсада в Чехове мальчики найдены

Двое пятилетних мальчиков, которые сбежали из детского сада в Подмосковье, найдены. Детей передали родителям, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в Telegram-канале .

«Всем спасибо за помощь!» — написал Собакин.

Дети самовольно ушли из детского сада во время дневной прогулки. Малыши отошли за веранду, где незаметно пролезли под забором между трубами. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Позже их заметили камеры «Безопасного региона».

Сотрудники детского сада незамедлительно уведомили родителей и обратились в полицию. В поисках также принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт».

