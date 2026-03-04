Сберечь жизни и снизить травматизм: зачем запретили продажу бензина детям

«Это повлияет на сокращение печальной статистики с детьми до 16 лет, которые имеют право пользоваться спортивным инвентарем, то есть техникой определенной мощности. Это разные пит-байки и двардроциклы. Всем известна печальная статистика, связанная с этой техникой, но родители берут это под свою ответственность и позволяют ездить», — сказал Егоров.

Он отметил, что в подростковом возрасте юноши склонны с сомнением относиться к предостережению взрослых, и они порой ищут острых ощущений. Егоров увязывает именно с этим массу регулярных сообщений о ДТП с подростками на пит-байках.

«Я надеюсь, что при всем непонимании этой инициативы, это сможет уберечь подростков от бесконтрольного использования техники, я надеюсь, что замысел именно в том, чтобы сберечь детские жизни и понизить статистику травматизма», — добавил автоэксперт.

Ранее губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о том, что с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех АЗС города вводится ограничение на продажу нефтепродуктов в любую тару лицам младше 18 лет.

