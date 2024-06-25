Сбер опроверг сообщения о сбое в работе приложения

Сбербанк опроверг информацию о том, что в работе его приложения произошли сбои. Сейчас сервис по переводам через СБП в приложении «СберБанк Онлайн» работает штатно, сообщает пресс-служба Сбера.

У некоторых клиентов на очень коротком интервале времени, не более 2 минут, могли быть сложности с переводами через СБП на счета других банков, пояснили в кредитной организации.

Также в пресс-служба добавили, что в период сбоя на стороне Сбербанка все системы работали штатно.

25 июня пользователи массово пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения Сбербанка. Особенно часто отмечали перебои с СБП. Проблема оказалась не на стороне банка.