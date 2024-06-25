В приложении Сбербанка произошел массовый сбой

сегодня в 13:39

Пользователи массово жалуются на проблемы в работе мобильного приложения Сбербанка. Особенно часто отмечают перебои с СБП, сообщается на сайте Downdetector.

Сбои в работе приложения наблюдались в 10:00 и в 14:00. Пользователи продолжают жаловаться на работу СБП, у некоторых не приходят деньги за полученный товар.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Московской области. Также приложение не работает у петербуржцев и жителей Ленинградской области.

Сбербанк пока официально не комментировал проблемы в работе сервисов.