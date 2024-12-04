Сарик Андреасян пытается вернуть отобранные судом права за пьяную езду в Москве

Известный режиссер Сарик Андреасян пытается оспорить лишение прав за пьяную езду в центре Москвы. Его адвокаты заявляют, что кинематографист перепутал алкоголь с минералкой, сообщает SHOT .

Жалобу режиссера на решение лишить его прав рассматривал в среду Мещанский суд. Андреасян на заседание не приехал, но присутствовали его адвокаты.

Ранее кинематографист заявлял, что в момент, когда его остановили инспекторы ДПС, он был трезв. По словам мужчины, он лишь выпил за сутки до произошедшего бокал вина. В среду защита режиссера представила новую версию событий.

По словам адвокатов, правоохранители остановили еще трезвого Андреасяна. В момент беседы с ними режиссер случайно выпил жидкость, оказавшуюся впоследствии спиртным, из «какой-то бутылки». Алкотестер после этого почему-то сразу показал 0,84 промилле алкоголя в крови. Сам Андреасян думал, что в бутылке была минералка.

В итоге суд перенес заседание на 13 декабря. На новом слушании свои показания даст еще один понятой, который был на месте в тот день.