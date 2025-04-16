Санта-Клауса отдали под суд в Германии за порку ребенка

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Немецкому аниматору грозит 5 лет тюрьмы за насилие на Рождество

В немецком Штральзунде начался необычный судебный процесс над 62-летним актером, который в ноябре 2024 года, переодетый Санта-Клаусом, отхлестал еловой веткой 4-летнего мальчика, пишет News.ru .

По версии обвинения, мужчина нанес удары ветками по лицу и телу ребенка. Мать мальчика зафиксировала следы побоев и обратилась в полицию/

Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы по статье о нанесении телесных повреждений

Случай вызвал широкий резонанс в Германии, где телесные наказания детей запрещены законом.

Ранее в России призвали отказаться от образа Санта-Клауса.