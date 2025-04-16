Санта-Клауса отдали под суд в Германии за порку ребенка
Немецкому аниматору грозит 5 лет тюрьмы за насилие на Рождество
В немецком Штральзунде начался необычный судебный процесс над 62-летним актером, который в ноябре 2024 года, переодетый Санта-Клаусом, отхлестал еловой веткой 4-летнего мальчика, пишет News.ru.
По версии обвинения, мужчина нанес удары ветками по лицу и телу ребенка. Мать мальчика зафиксировала следы побоев и обратилась в полицию/
Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы по статье о нанесении телесных повреждений
Случай вызвал широкий резонанс в Германии, где телесные наказания детей запрещены законом.
Ранее в России призвали отказаться от образа Санта-Клауса.