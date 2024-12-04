В преддверии зимних праздников активисты подняли вопрос о возвращении к подлинным русским традициям, предлагая очистить магазины от западных символов. Михаил Иванов, председатель общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской думы, высказал мнение о нарастающем влиянии образа Санта-Клауса, который активно вытесняет нашего Деда Мороза, сообщает Life.ru .

Он отметил, что полки магазинов изобилуют пластиковыми и плюшевыми Санта-Клаусами, становящимися символом коммерции и массового производства. В то время как Дед Мороз, настоящий символ новогоднего волшебства, оказывается забытым.

Иванов выразил опасение, что такие тенденции подрывают культурное наследие, а родители, покупая чуждые праздничные атрибуты, невольно ухудшают связь с собственными традициями. Он призвал общественность осознанно выбирать подарки и поддерживать отечественных производителей, способных создать качественные и красивые атрибуты праздника.

Иванов также подчеркнул, что возвращение Деда Мороза в наши семьи необходимо для сохранения уникальных ценностей и традиций, которые делают наш народ сильным и особенным.

«Давайте вместе очищать пространство от чужеродных символов, чтобы встречать праздники с настоящей русской душой», — заключил Иванов.