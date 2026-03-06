Самый страшный кошмар: россияне купили кишащую тараканами Playstation 4

Молодая пара из Новосибирска обнаружила тараканов в подержанной игровой приставке Sony Playstation 4, которую они купили по объявлению на одной из онлайн-платформ.

Мария рассказала, что вместе с молодым человеком решили приобрести PS4 c джойстиками и комплектом игр за 14 тыс. рублей. Продавец скинула видео с подтверждением, что приставка в рабочем состоянии.

Пара приехала по адресу и забрала консоль, однако в салоне авто тут же появился неприятный запах. Дома Мария с Владом разобрали PS4 и пришли в ужас от увиденного.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди снимают заднюю крышку с консоли, под которой множество мертвых тараканов, а на всей поверхности их фекалии.

«Это кошмар, как люди вообще живут в таком ужасе?» — подписала Мария видео, опубликованное в ее Instagram* (maracuia__).

Девушка добавила, что хотели провести вечер с играми, а в итоге до самого утра вымывали, вымораживали на балконе и сушили детали консоли.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

