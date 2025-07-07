Самый эффектный выброс: плазма с Солнца может дойти до Земли из-за протуберанца

Самый большой с начала года выброс протуберанца произошел на Солнце

Произошел еще один выброс протуберанца исполинского размера на повернутой к Земле стороне Солнца. Не исключен приход некоторой части плазмы к планете, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вероятно наиболее крупный и эффектный в 2025 году выброс протуберанца на Солнце случился 7 июля между 03:00 и 07:00. В космос попало волокно плазмы, габариты которого составляют примерно один млн километров.

Во время передвижения вещество превратилось в крутящийся смерч, который состоит из раскаленного газа. Выброс случился напротив Земли на видимой стороне Солнца.

6 июля с 09:00 до 14:00 Солнце тоже выбрасывало протуберанец длиной более 1 млн километров. За неделю со звезды ушло минимум шесть сравнимых по размеру объектов, они не задели Землю.