«Самый чудовищный случай»: Соседов назвал скандал с Долиной главным в 2025 году

Критик Сергей Соседов заявил, что история с квартирой певицы Ларисы Долиной — самый большой позор для шоу-бизнеса в уходящем году, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Для меня история с квартирой Долиной — это просто самый чудовищный случай, когда медийный человек так нагло пользуется своим статусом, чтобы избежать какого-либо ответа перед законом. Когда человек отказывается признавать свои ошибки и компенсировать жертве аферы деньги, учитывая то, что Долина не самый бедный в мире человек», — сказал Соседов.

По его словам, все остальное можно считать тривиальным на фоне этого возмутительного инцидента.

16 декабря Верховный суд рассмотрит дело о продаже квартиры Долиной, которую артистка, введенная в заблуждение мошенниками, продала, а затем вернула себе через суд. Однако возвращать деньги добросовестному покупателю суд не обязал, что привело к появлению «эффекта Долиной» — суды по всей стране стали применять одностороннюю реституцию в подобных случаях. Адвокат Сергей Жорин отметил, что такой подход вызвал обеспокоенность у судебной системы и законодателей, поскольку было вынесено более 3 тыс. аналогичных решений.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее отдать все сбережения на «безопасный счет», а также под предлогом фиктивной сделки заставили продать квартиру в Хамовниках. Покупательницей недвижимости стала мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не знала о мошенниках и в итоге осталась и без жилья, и без денег. Теперь Лурье ищет справедливости в Верховном суде, доказывая, что является добросовестным покупателем.

