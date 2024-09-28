Самый большой поклонный крест Подмосковья освятили в Серпухове

В День обретения Креста Господня в Серпухове освятили самый большой поклонный крест в Подмосковье. Ритуал провел архиепископ Подольский и Люберецкий — Высокопреосвященнейший владыка Аксий, сообщили организаторы.

Архиепископ отметил, что это — традиция русского народа, напоминающая о Боге путешествующим.

Крест из камня весит свыше 12 тонн. Его установили в августе. Монтаж состоящего из трех частей, креста провели с использованием подъемного крана.

На лицевой и тыльной сторонах находится барельеф распятого Христа. Он напоминает верующим о важности духовных ценностей в жизни. Еще есть старославянские надписи, выгравированы образы двух небесных покровителей города — Афанасия старшего и Афанасия младшего.

«В наше непростое время, когда внешние и внутренние вызовы проверяют нас на прочность, как никогда важно помнить о духовных корнях и нравственных ориентирах», — сказала почетный гость мероприятия, замперед Госдумы РФ Анна Кузнецова.

«В добром и важном деле приняли участие очень многие — одни физическим трудом, другие — молитвой. Спасибо фонду „Русский крест“. Его команда еще задолго до этого события помогала святыням, объединив тысячи неравнодушных людей. Вместе с президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, Всероссийской организацией „Здоровое Отечество“ идея этого величественного памятника смогла воплотиться в жизнь», — добавил глава округа Сергей Никитенко.

Организатором мероприятия выступил фонд «Русский крест».