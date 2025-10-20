Samsung перенесла выпуск новых смартфонов Galaxy с января на март 2026 года

Новые флагманские смартфоны Samsung поступят в продажу позднее, чем ожидалось. Корейская корпорация перенесла выпуск Galaxy S26 с января на март 2026 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BGR и инсайдеров Techmaniacs.

Презентации новых смартфонов Samsung обычно проходят в начале года — в январе или феврале. Однако в следующем году анонс устройств пройдет позже. Компания перенесла его на начало весны из-за некоторых проблем.

По данным инсайдеров, выпуск Galaxy S26 состоится в марте 2026 года. Samsung сдвинула сроки презентации, столкнувшись с трудностями «при разработке и проектировании гаджетов».

При этом некоторые характеристики новых флагманских смартфонов уже известны. Так, они получили новые флагманские процессоры Exynos 2600, обновленный 10-битный дисплей и батарею емкостью около 5000 миллиампер-часов.

Источники предполагают, что в первом квартале 2026 года будут выпущены Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Ранее Samsung представила новый флагман — Galaxy S25 Edge, который стал самым тонким смартфоном в линейке компании. Позднее компания разочаровалась его низкими продажами, а потому выпускать Galaxy S26 Edge пока что не планирует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.