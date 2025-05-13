Samsung представил новый супертонкий флагман Galaxy S25 Edge

Samsung представил новый флагман — Galaxy S25 Edge, который стал самым тонким смартфоном в линейке компании. Его толщина составляет всего 5,8 мм, сообщает РБК .

Несмотря на ультратонкий титановый корпус, устройство получило мощные характеристики, включая топовый процессор Snapdragon 8 Elite и продвинутую систему камер.

Главной особенностью новинки стал 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и защитой Gorilla Glass Ceramic 2. Смартфон поучил 200-мегапиксельную главную камеру, при этом инженерам пришлось сделать датчик на 18% меньше, чтобы уместить его в супертонкий корпус.

Аппаратная «начинка» включает 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор 3900 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0, предлагающей расширенные ИИ-функции.

Компания подчеркивает, что при рекордной тонкости корпуса удалось сохранить все ключевые флагманские характеристики, включая защиту от воды IP68.

Galaxy S25 Edge уже доступен для предзаказа в 3 цветах: голубом, черном и серебристом. Старт продаж запланирован на 30 мая. В США смартфон будет стоить от 1099 долларов, а в Европе — от 1249 евро. В Россию устройство, как ожидается, поступит в июне.