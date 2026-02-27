Самоцвет в форме древнего насекомого нашли на Янтарном комбинате в Калининграде

В музее Янтарного комбината в Калининградской области появится новый экспонат — образец солнечного камня, который повторяет очертания личинки древнего жука, сообщается на сайте предприятия.

Специалисты комбината обнаружили самоцвет во время ручной сортировки янтаря. Данный образец появился в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Это произошло около 30-50 млн лет назад.

В итоге смола застыла в уникальном виде, повторяя очертания тела личинки. При этом самого насекомого в янтаре нет, но зато самоцвет в точности передает его форму.

Такая находка является большой редкостью. Посетители смогут увидеть ее в музее Янтарного комбината, чью коллекцию пополнит самоцвет. Также там есть другие редкие образцы, добытые в Приморском карьере. Это «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце».

Ранее в Архангельской области добыли гигантский алмаз массой 228 карат. Он стал первым камнем весом больше 50 карат среди обнаруженных в этом году.

