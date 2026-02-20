В Архангельской области добыли гигантский алмаз массой 228 карат
Фото - © сгенерировано ИИ
Алмаз особо крупной массы 228,62 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Кристалл стал первым камнем весом больше 50 карат среди обнаруженных в этом году, рассказали ТАСС в пресс-службе компании «АГД Даймондс».
Размеры алмаза — 50,5х30,6х18,6 миллиметров. Этот кристалл оказался первым особо крупным массой более 50 карат, который добыли в 2026 году. Камень считается уникальным.
Согласно предварительной информации, кристалл — второй тип алмаза с минимальным содержанием азота. Подобный вид камней появляется довольно редко.
Компания ищет коренные месторождения алмазов в Архангельской области. Такие работы проводятся для того, чтобы пополнить минерально-сырьевую базу региона.
