Соколовский и Бикбаев ответили на хейт после воссоединения «БИС»

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев вернулись на сцену спустя 17 лет и ответили на волну критики новой ироничной песней, сообщает kp.ru .

Солисты группы «БИС» прокомментировали негативные отзывы после объявления о воссоединении. По словам артистов, критика стала поводом для творческого эксперимента.

«У нас есть поговорка: «Собака лает – караван идет». Мы не пытаемся всем угодить. Те, кому это надо, нас услышат. Остальные могут смотреть дальше свои тиктоки. Это нормально. Нам главное, чтобы было честно», – подчеркнул Бикбаев.

В основу нового трека легли реальные комментарии пользователей: «Не надо! Не пойте!», «Идите работать», «Спасибо Владу, что вытащил Диму из подвала», «Простите, но два пенсионера».

«Мы просто сняли реакцию на свой старый клип, там все писали «маечки», «прически». Мы поржали и решили: почему бы не обыграть? Получилось душевно», – заявил Влад Соколовский.

До воссоединения дуэт не выступал вместе 17 лет. За это время Соколовский продолжил сольную карьеру, а Бикбаев стал художественным руководителем «Покровка.Театр».

