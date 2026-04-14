Стало известно, почему туристические eSIM не спасают от блокировок

Россияне начали покупать туристические eSIM, чтобы обходить интернет-ограничения, однако такие карты часто стоят дороже заявленного и работают нестабильно, сообщает «Вечерняя Москва» .

Туристическая eSIM подключается к сети зарубежного провайдера, и устройство получает иностранный IP-адрес. Формально пользователь находится «за границей», что позволяет открывать часть заблокированных ресурсов без VPN.

На сервисах объявлений такие карты предлагают за 700–1000 рублей. Однако при уточнении условий продавцы называют другие суммы: польская карта с безлимитом стоит 3500 рублей в месяц, французская — 6000 рублей за подключение и 29,99 евро ежемесячно. Казахстанский номер за 700 рублей требует отдельной оплаты роуминг-пакета для интернета. Некоторые продавцы предупреждают, что пополнять баланс можно только через них или иностранную карту.

Помимо высокой цены есть и технические риски. Российские сайты, банки и портал Госуслуг могут работать некорректно из-за иностранного IP. Пользователю приходится переключаться между операторами.

«Во-первых, иностранные СИМ-карты имеют период охлаждения в России. Сразу после появления в российской сети они не будут работать. Но это отнюдь не главная проблема. Высокая стоимость отпугнет большинство пользователей. Если оператор недорогой, а интернетом вы пользуетесь активно, то скорость может ограничиваться. Если интернет пакетами (лимитный), то скорость ограничиваться не будет. Но это влетит в копеечку», — сообщил аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.

Эксперты также предупреждают о возможных рисках утечки данных, поскольку трафик может проходить через стороннюю инфраструктуру. В итоге eSIM подходит скорее для поездок, чем как гарантированный способ обхода блокировок.

