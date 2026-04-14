Инна Семко объяснила, почему ипотека под 18% не оживляет рынок

«В реальности же большинство заемщиков, если они проходят по стандартным условиям, получают ипотеку примерно под 18–19%, и это уже считается более-менее достижимым уровнем без каких-то сверхусилий, при том что требования банков в целом остаются достаточно строгими и выдают кредиты далеко не каждому. На фоне этого рынок недвижимости также ведет себя неоднозначно. Во-первых, мы видим дефицит квартир в продаже – объектов реально стало меньше. Во-вторых, цена квадратного метра формируется не всегда адекватно, потому что продавцы часто ориентируются не на реальные сделки, а на свои ожидания: они подбирают «идеальный сценарий» продажи, чтобы улучшить свой уровень жизни без существенных доплат и при этом остаться в привычном районе. Из-за этого появляются завышенные объявления, которые могут висеть на рынке по году и даже дольше, потому что по таким ценам сделки просто не проходят», — пояснила спикер.

Ставки по ипотеке постепенно снижаются, но рынок недвижимости не стал проще для покупателей, объяснила эксперт по недвижимости Инна Семко.

«Однако из-за общей картины с переоцененными объектами и ожиданиями продавцов создается ощущение, что рынок «разогревается», хотя на самом деле это постепенное выравнивание после периода ожидания и задержек выхода предложения. В итоге стоимость квадратного метра понемногу растет, но этот рост во многом связан не только с реальным спросом, но и с тем, что на рынок начинают выходить те продавцы, которые долго держали объекты и не были готовы продаваться по более низким ценам», — заключила Семко.

