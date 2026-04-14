Эксперт Пензев рассказал, как выбрать и хранить рыбу

Руководитель закупки рыбной продукции проекта «Москва — на волне» Дмитрий Пензев объяснил, как выбрать качественную рыбу, правильно ее хранить и размораживать, сообщает «Вечерняя Москва» .

При покупке охлажденной рыбы следует обращать внимание на внешний вид. Глаза должны быть выпуклыми и блестящими, жабры — ярко-розовыми или красными, без слизи и с чистым морским запахом. Чешуя — плотной и блестящей, а ямка после нажатия на тушку должна быстро исчезать.

«Запах аммиака или серые, покрытые слизью жабры — сигнал, что такую рыбу брать нельзя», — предупредил Пензев.

У замороженной рыбы цвет должен быть равномерным, без желтых и темных пятен. Ледяная глазурь — тонкой. Трещины и снег внутри упаковки указывают на повторную заморозку.

Охлажденную рыбу хранят в самой холодной зоне холодильника при –2…+2 градусах. Замороженную — при –18 градусах и ниже. После разморозки продукт держат при +2…+4 градусах не более суток и готовят как можно быстрее.

Размораживать лучше медленно — на нижней полке холодильника в течение 12–24 часов. Допустим и ускоренный способ: в герметичном пакете в холодной воде с ее заменой каждые полчаса.

«С точки зрения безопасности замораживать рыбу повторно — рискованно, потому что при оттаивании бактерии активизируются, а при повторной заморозке они не все погибают. Что касается вкуса и текстуры, то повторная заморозка — это катастрофа: мясо теряет сок, становится сухим, рыхлым и практически безвкусным. Правило работает без исключений: разморозили — готовьте, повторно в морозилку дорога закрыта», — пояснил собеседник «ВМ».

По данным сервиса «Купер», в 2025 году число заказов рыбы выросло на 5 процентов. Чаще всего покупают форель, лосось и сельдь.

