Самолет «Уральских авиалиний» распилили на пшеничном поле под Новосибирском
Фото - © Telegram-канал SHOT
Совершивший в 2023 году жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 был полностью разобран на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области в пятницу, сообщает SHOT.
Изначально предполагалось, что воздушное судно, получившее много повреждений, удастся восстановить. Однако это оказалось экономически невыгодно из-за затрат на транспортировку.
Тогда самолет решили разобрать. Сильно поврежденные части авиалайнера отправят на утилизацию, а уцелевшие детали будут использовать по назначению.
Полностью разобрать самолет удалось за 6 месяцев.
12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, аварийно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области из-за отказа гидравлической системы. На борту находилось 170 человек, никто не пострадал.
6 февраля в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, выполнявший тренировочный полет. В результате погибли два человека, которые находились на борту.