Самолет «Уральских авиалиний» распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Аварийно севший в поле Airbus A320 разобрали в Новосибирской области

Совершивший в 2023 году жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 был полностью разобран на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области в пятницу, сообщает SHOT .

Изначально предполагалось, что воздушное судно, получившее много повреждений, удастся восстановить. Однако это оказалось экономически невыгодно из-за затрат на транспортировку.

Тогда самолет решили разобрать. Сильно поврежденные части авиалайнера отправят на утилизацию, а уцелевшие детали будут использовать по назначению.

Полностью разобрать самолет удалось за 6 месяцев.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, аварийно приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области из-за отказа гидравлической системы. На борту находилось 170 человек, никто не пострадал.

6 февраля в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, выполнявший тренировочный полет. В результате погибли два человека, которые находились на борту.