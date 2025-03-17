Сами несут деньги: психолог объяснил, почему люди готовы платить гадалкам

Рынок эзотерических услуг в России разросся до небывалых масштабов. Некоторые из его представителей преподносят свои услуги как психологические консультации. Ключевой вопрос кроется в том, где заканчивается саморефлексия и начинается манипуляция. Об этом РИАМО рассказал психолог, гипнолог Виталий Наумов.

Не так давно в Госдуме подняли вопрос о запрете рекламы эзотерических практик, а другие депутаты вовсе хотят объявить гадалок, тарологов, астрологов вне закона. Общественность при этом до сих ломает голову: почему же люди готовы нести им деньги?

«Это явление можно объяснить только сложным сочетанием психологических, культурных и социальных факторов. Прежде всего важно понимать, что наша психика устроена таким образом, что в периоды неопределенности и нестабильности мы стремимся найти опору и предсказуемость. Обращение к предсказателям и экстрасенсам помогает снизить уровень неуверенности и беспокойства, предоставляя ощущение контроля над ситуацией. Кроме того, люди доверяют тому, у чего есть длительная история, так создается иллюзия, что это проверено временем», — считает Наумов.

«Глубокий смысл»

Многие эзотерические практики и верования уходят корнями в древние традиции и культуру. Это наследие предков, которому многие доверяют, основываясь на опыте предыдущих поколений. Если такие методы и учения помогали предкам справляться с трудностями, почему бы и сейчас не попробовать? Эзотерические группы и сообщества также предоставляют людям пространство для общения, обмена опытом и знаниями, что укрепляет чувство собственной идентичности и поддерживает в сложные моменты.

Это логично, ведь в эпоху глобализации и быстрого темпа жизни многие чувствуют потребность в поиске глубокого, духовного смысла. Эзотерика предлагает альтернативный взгляд на мир, который может дать ответы на глобальные и внутренние вопросы человека. Притом в простой, доступной форме и с однозначными рецептами: «Делай так, а вот так не делай». Научная картина мира сложнее и чаще всего не дает готовых решений.

«В кризисные времена и на фоне общей неопределенности вера в магическое всегда растет. Потому что люди ищут способы справиться со стрессом и успокоиться», — добавил специалист.

Всегда нужно помнить, что мозг устроен так, что он ищет смысл в вещах, в которых его нет. Такие максимально общие фразы, как: «Вы переживаете из-за работы», «В личной жизни не все идет гладко», разум воспринимает как что-то уникальное.

Другая ловушка сознания кроется в том, что людям удобно снять с себя ответственность. При неудаче из-за собственных ошибок легко сказать: «Мне так предсказали». Науменко предостерегает, что это инфантильное поведение и банальный поиск оправдания.