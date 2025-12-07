Самец евразийского волка поселился в Московском зоопарке

Самец евразийского волка по имени Ежка поселился в Московском зоопарке. Хищник прибыл из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра Москвы.

После переезда животное проявляло осторожность, привыкая к новой обстановке. Пока Ежка проходил карантин в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги для его скорейшей адаптации. Затем самца разместили в вольере на старой территории по соседству с волчицей по имени Рада.

«Зоологи тщательно готовились к знакомству Ежки и Рады. После окончания карантина самца животные жили в соседних помещениях, где обменивались звуками и запахами», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что в середине ноября волков объединили. Они с любопытством и дружелюбием встретили друг друга и вскоре начали совместные прогулки.

Для Ежки разработали специальное меню с постепенным увеличением размера порций. Хищника кормили курицей, перепелками, говядиной, гидропонной зеленью и различными витаминно-минеральными добавками. После окончания карантина появился в экспозиции зоопарка. При этом Ежке еще предстоит пройти тренинги на укрепление доверия.

Ранее стало известно, что живущие в столичных парках бобры завершили подготовку к зиме. Они смогли укрепить свои хатки и заготовили запасы корма.

