Московские бобры закончили готовиться к зиме

Живущие в столичных парках бобры завершили подготовку к зиме. Они смогли укрепить свои хатки и заготовили запасы корма, сообщает ТАСС со ссылкой на ИПЭЭ РАН.

По словам специалистов, при заготовке кормов бобры валят деревья, пытаясь добраться до тонких веток. Затем они подтаскивают ветки к норе, вход в которую обычно находится на дне водоема. Они укладывают корм большой кучкой, чтобы к нему можно было добраться даже тогда, когда река полностью покроется льдом.

На Бобровом острове в Нагатинском затоне животным пришлось потрудиться, чтобы добраться до любимого лакомства — осин. Там появились тропы длиной более 100 м от берега в центр острова, тогда как обычно бобры не отходят от берега дальше, чем на 20-50 м.

Хатки животные создают из веток и ила, а зимой роют к ним дополнительные норы. В холодное время года бобры не впадают в спячку, но большую часть времени проводят в своих жилищах, выходя на поверхность, чтобы подкрепиться.

Для создания комфортных условий сосуществования людей и бобров специалисты принимают все необходимые меры. В их число входят адаптация береговой линии и защита зеленых насаждений.

Между тем в Московском зоопарке манул Тимоша демонстрирует блестящие промежуточные результаты зажировки. Он он прибавил 800 г, достигнув веса в 5,8 кг.

