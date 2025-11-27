Манул Тимофей после зажировки перед зимой не смог взобраться на дерево

Обитающий в Московском зоопарке манул по кличке Тимофей продолжает усиленно накапливать жир к зиме. За прошедший месяц он прибавил 800 граммов, достигнув веса в 5,8 килограмма, и не смог взобраться на дерево, сообщает РИА Новости .

Традиционный процесс набора веса у Тимофея начался в начале сентября, когда его масса составляла пять килограммов. Рацион манула в настоящее время состоит из двухразового питания, при этом ежедневный объем пищи варьируется от 400 до 450 граммов, иногда немного больше.

«Пока один день — понедельник, остается разгрузочным. Зоологи тщательно следят за весом Тимоши, так как набор веса должен быть плавным. В октябре у него могут убрать один разгрузочный день в неделю», — добавляется в сообщении.

Во внутреннем вольере Тимофея находятся два укрытия. Одно из них было предварительно утеплено небольшим количеством сена, второе будет подготовлено ближе к наступлению зимних холодов. Сейчас манул может сам решать, в каком укрытии ему удобнее находиться.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как манул после жировки попытался взобраться на дерево, не смог. Животное прыгнуло на ствол и несколько секунд висело, держась когтями за кору, но затем спрыгнуло на землю, отказавшись от попытки вскарабкивания.

Тимофей родился в новосибирском зоопарке 11 июня 2020 года. Его родители — Ласточка и Зеленогорск. В 2021 году манул переехал в Москву и быстро завоевал сердца публики.

