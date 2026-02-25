Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце. Ей был присвоен балл М2.4, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что накануне на Солнце наблюдалась лишь одна вспышка, тогда как 23 февраля их не было вообще. Событие не было особенно сильным, но формально это самая значительная вспышка с 9 февраля, когда завершился предыдущий цикл активности.

В лаборатории добавили, что угрозы для Земли пока отсутствуют, так как они находятся на значительном расстоянии, у самого края Солнца. Специалисты продолжат внимательно следить за дальнейшими событиями.

