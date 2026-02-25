Великолепный парад планет в феврале 2026 года: когда будет, где и как посмотреть
Фото - © Freepik.com
В материале РИАМО — о редком астрономическом явлении, которое порадует жителей столичного региона под конец зимы.
Вечером 28 февраля 2026 года жители Земли станут свидетелями уникального небесного спектакля — большого парада планет. Это редкое астрономическое явление представляет собой визуальное выравнивание планет нашей солнечной системы, расположенных близко друг к другу на ночном небе. В материале РИАМО — о том, какие планеты будут участвовать в параде и где его можно посмотреть.
Какие планеты будут участвовать в параде планет 28 февраля
Фото - © Unsplash.com
28 февраля вечером, спустя примерно час после заката солнца, на небосклоне появятся сразу шесть ярких представителей нашей солнечной семьи:
- Венера: наиболее заметная планета вечера, она будет сиять ярко-белым равномерным светом низко на западной стороне горизонта.
- Юпитер: второй по яркости участник, он расположится высоко в южной части неба и удивит наблюдателей своим устойчивым золотистым блеском.
- Сатурн: он находится выше Венеры, но ниже Юпитера, его легко узнать благодаря его характерному ровному желтому оттенку.
- Меркурий: станет доступен ненадолго после заката на западе, он будет едва различим из-за близости к горизонту; требует открытого пространства для наблюдения.
- Уран и Нептун: наименее яркие объекты парада, нуждающиеся в дополнительном оборудовании вроде телескопа или мощного бинокля. Их можно будет увидеть на юго-западной части неба.
Кроме планет, на сцене появится практически полная Луна, она будет находиться всего в четырех градусах от Юпитера. Хотя ее свет способен слегка мешать наблюдению за участниками процесса, сама комбинация выглядит невероятно живописно.
Важно отметить, что наилучшие условия для наблюдения будут в первые минуты после наступления сумерек, поскольку некоторые планеты вскоре исчезнут за горизонтом.
Где и как наблюдать парад планет 28 февраля
Фото - © Unsplash.com
Для успешного созерцания рекомендуется выбрать открытую местность с чистым западным горизонтом, желательно подальше от городских огней. Некоторые из планет требуют наличия телескопа или мощного бинокля:
- планета Венера, Сатурн и Юпитер прекрасно видны даже невооруженным взглядом.
- наблюдение Урана возможно только с использованием хорошего бинокля, тогда как для Нептурна понадобится полноценный телескоп.
Специальные приложения для смартфонов типа Star Walk помогут точно определить расположение каждой планеты на звездном небосклоне.
Также полезно учесть погодные условия: ясное ночное небо обеспечит наилучший обзор.
Подготовка к наблюдению за парадом планет 28 февраля
Фото - © Unsplash.com
Для полного погружения в атмосферу космического шоу можно последовать нескольким советам:
- Подготовьте удобную одежду и аксессуары, ведь февральские ночи еще холодны.
- Возьмите горячий чай или кофе, чтобы согреться.
- Используйте специальное оборудование для улучшения обзора: бинокли, телескопы или специальные мобильные приложения.
- По возможности постарайтесь избегать яркого света перед началом наблюдения, чтобы ваши глаза успели привыкнуть к темноте.
Где будет видно парад планет 28 февраля
Фото - © Unsplash.com
Вообще парад планет происходит медленно — в течение нескольких дней. Так, в Бразилии его можно было посмотреть уже 25 февраля, а в Исландии, напротив, придется подождать — планеты будут видны лишь 2 марта. При этом 28 февраля считается основной датой, поскольку в этот день планеты будут находиться на минимальном расстоянии друг от друга.
В Центральной России идеальное время для наблюдения — в течение сорока минут: с 18:50 до 19:30 по московскому времени. Но есть важный нюанс: нужна ясная погода.