Великолепный парад планет в феврале 2026 года: когда будет, где и как посмотреть

Вечером 28 февраля 2026 года жители Земли станут свидетелями уникального небесного спектакля — большого парада планет. Это редкое астрономическое явление представляет собой визуальное выравнивание планет нашей солнечной системы, расположенных близко друг к другу на ночном небе. В материале РИАМО — о том, какие планеты будут участвовать в параде и где его можно посмотреть.

Какие планеты будут участвовать в параде планет 28 февраля

Фото - © Unsplash.com

28 февраля вечером, спустя примерно час после заката солнца, на небосклоне появятся сразу шесть ярких представителей нашей солнечной семьи:

Венера: наиболее заметная планета вечера, она будет сиять ярко-белым равномерным светом низко на западной стороне горизонта.

Юпитер: второй по яркости участник, он расположится высоко в южной части неба и удивит наблюдателей своим устойчивым золотистым блеском.

Сатурн: он находится выше Венеры, но ниже Юпитера, его легко узнать благодаря его характерному ровному желтому оттенку.

Меркурий: станет доступен ненадолго после заката на западе, он будет едва различим из-за близости к горизонту; требует открытого пространства для наблюдения.

Уран и Нептун: наименее яркие объекты парада, нуждающиеся в дополнительном оборудовании вроде телескопа или мощного бинокля. Их можно будет увидеть на юго-западной части неба.

Кроме планет, на сцене появится практически полная Луна, она будет находиться всего в четырех градусах от Юпитера. Хотя ее свет способен слегка мешать наблюдению за участниками процесса, сама комбинация выглядит невероятно живописно.

Важно отметить, что наилучшие условия для наблюдения будут в первые минуты после наступления сумерек, поскольку некоторые планеты вскоре исчезнут за горизонтом.